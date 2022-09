Sondagem: Bloco desce dois pontos e Chega sobe à boleia do PSD. PS volta a valer mais do que toda a direita

O PS recupera nas sondagens e termina o mês de novembro com 37,2% das intenções de voto. Se as eleições legislativas fossem agora, diz a sondagem da Aximage para o "Jornal de Notícias" e para a "TSF", o partido de António Costa conseguiria um pouco mais do que nas legislativas do ano passado e valeria mais do que a direita toda junta, que soma 34,6%.

Em outubro, mês em que o número de casos positivos de covid-19 começou a aumentar diariamente, o PS acumulava uma perda de cinco pontos percentuais. Agora, depois do anuncio das medidas restritivas pra controlar a pandemia, os socialistas voltam a subir nas intenções de voto e recuperam em todas as regiões, classes sociais e faixas etárias, escreve o "JN".

Já o Bloco de Esquerda apresenta uma queda de dois pontos percentuais. As votações do Orçamento do Estado não deixaram Catarina Martins numa posição favorável e, se há um mês as intenções de voto estavam a subir, agora fixam-se nos 7,9%, o pior resultado do Bloco registado nas sondagens da Aximage. Aliás, em outubro, 68% dos eleitores do Bloco queriam o Orçamento aprovado à Esquerda.

À direita, Rui Rio volta a perder e o único partido a crescer é o Chega. O CDS não vai além dos 1% e os Liberais descem para 2,2%. Enquanto o PSD perde três pontos percentuais e regista 23,9% das intenções de voto, o partido de André Ventura aproveita para escalar e atinge os 7,5%, o valor mais alto conseguido neste barómetro.