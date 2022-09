OE2021. Como ficam PSD, PCP e BE na fotografia? O que significam os zero euros para o Novo Banco? E o que mudou até à votação final global?

Foram quatro longos dias de votações na especialidade e, no final, o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021) acabou aprovado com os votos favoráveis do partido do Governo. Para a aprovação contribuiu a abstenção do PCP, do PAN, dos Verdes e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Mas várias grelhas de leitura concorrem para a análise deste desfecho: como ficam PSD, PCP e BE na fotografia, o que significa o fechar da torneira ao Novo Banco e o que mudou da generalidade para a especialidade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler