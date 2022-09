E se Costa e Rio tiverem ambos razão? Especialistas divididos sobre Congresso do PCP

António Costa garantiu que, mesmo que quisesse, não poderia impedir o Congresso do PCP. Rui Rio sugeriu que o Governo conseguiria, se assim entendesse, obrigar os comunistas a adiar o conclave ou a fazê-lo por vídeoconferência. André Ventura avançou com uma proposta para travar na secretaria o evento do próximo fim de semana. Mas, afinal, quem tem razão? A resposta não é simples ou linear. Até porque é sabedoria popular que nos ensina: aos olhos de dois juristas, a mesmíssima lei pode ter três entendimentos diferentes.

