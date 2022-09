PS tenta PCP para viabilizar Orçamento do Estado e travar ‘coligações negativas’

Numa semana em que as tensões — e as divergências de fundo — com o Bloco de Esquerda ficaram ainda mais acentuadas, o PS está a apostar tudo na negociação com o PCP. Seja para viabilizar o documento por via da abstenção ou até, espera, para bloquear medidas que possam fazer estragos ao Orçamento, como as chamadas ‘coligações negativas’.

No dia em que arrancam as votações do Orçamento do Estado, que se prolongarão até à próxima quinta-feira (data da votação final), as atenções do PS viram-se para os perigos que se avizinham na votação artigo a artigo. Mais concretamente para algumas propostas do PSD que, com o acordo da esquerda, podem não só fazer explodir a despesa pública como reduzir substancialmente a receita - e que, pelo menos no princípio, se alinham com propostas do PCP. Com os comunistas de acordo sobre os princípios das medidas, só desencontros nos moldes das mesmas podem bloquear uma aprovação. Com um detalhe importante: como fonte do PCP lembra ao Expresso, os comunistas têm várias propostas próprias no mesmo sentido e essas serão votadas antes das do PSD - pelo que se o PS quiser evitar que as dos sociais-democratas sejam viabilizadas... terá de optar pelas medidas do antigo parceiro.