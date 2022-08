Saiba quais são os estabelecimentos que podem estar abertos este fim de semana depois das 13h

Depois de muitas dúvidas sobre os estabelecimentos que podem estar abertos nos concelhos de risco, a partir das 13h, nos próximos dois fins de semana, o primeiro-ministro esclareceu esta quinta-feira que fora dessa lista estão os hipermercados e os restaurantes em regime de take-away. A maioria dos estabelecimento só poderá ter as portas abertas entre as 8h00 e as 13h00. Mas há mais exceções nos concelhos em que é imposto o recolher obrigatório entre as 13h e as 5h neste e no próximo fim de semana:

- Estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene, com uma área igual ou inferior a 200 m2 e com entrada autónoma a partir da via pública;

- Estabelecimentos de restauração e similares apenas para efeitos de entregas ao domicílio;

- Estabelecimentos que prestem serviços de alojamento;

- Farmácias;

- Clínicas e consultórios médicos, clínicas dentárias e centros de atendimento médico-veterinário com urgências;

- Atividades funerárias e conexas;

- Estabelecimentos situados no interior de aeroportos em território nacional continental, após o controlo de segurança dos passageiros;

- Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car);

- Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis que integrem autoestradas. No entanto, não são permitidas as atividades de cafetaria e restauração;

- Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos e desde que no âmbito das deslocações autorizadas a partir da tarde durante os próximos dois fins de semana.;

Na quinta-feira, António Costa admitiu falhas de comunicação ao longo da semana, após queixas de associações dos sectores do comércio e da restauração sobre a "falta de clareza" nas medidas anunciadas. "A culpa é toda minha. O mensageiro transmitiu mal a mensagem", afirmou o primeiro-ministro após a reunião do Conselho de Ministros.

E para acabar com as dúvidas, Costa foi claro: "A regra é ficar em casa", sublinhando que as exceções que tiveram uma "interpretação defeituosa" foram eliminadas, apontando o dedo a empresas como a Jerónimo Martins que pretendiam contornar as restrições e antecipar a abertura das lojas Pingo Doce para as 6h30.

Da lista de 121 concelhos de elevado risco de infeção pelo novo coronavírus, sete saíram às 00h de sexta-feira e mais 77 serão somados a partir das 00h do próximo dia 16 de novembro. O critério utilizado é o do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que considera uma zona de elevado risco, quando registe um número superior a 240 casos de infeção por covid-19 por cada 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.