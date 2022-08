Direção de Rio negociou acordo dos Açores com Ventura

Oficialmente, a direção nacional do PSD não teve nada a ver com o acordo alcançado com o Chega nos Açores. Oficialmente, o entendimento cingiu-se ao plano regional. Oficialmente, Rui Rio e André Ventura não se articularam acerca das negociações. Mas o Expresso sabe que os líderes dos dois partidos estiveram envolvidos nas negociações desde que o PS perdeu a maioria absoluta no arquipélago e surgiu a hipótese de se formar um governo regional de direita chefiado por José Manuel Bolieiro.

Logo no domingo das eleições, Rio escudou-se na “completa autonomia” da comissão política regional para se afastar de uma discussão que o obrigaria a uma gestão muito delicada. “Será o PSD nos Açores que irá determinar aquilo que quer fazer”, assegurou. Admitiu ainda ter uma “ideia” acerca do que tentaria ensaiar para ultrapassar um quadro de eventual ingovernabilidade, mas remeteu para Bolieiro essa responsabilidade.