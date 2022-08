“E agora quando é que vamos ter o fundo de recuperação?”

Apesar do fumo branco nas negociações com o Parlamento Europeu sobre o próximo Orçamento Comunitário, a data de entrada em vigor dos novos fundos europeus, sobretudo das verbas do novo fundo de Recuperação, está ainda envolta em nevoeiro. Deveria ser a um de janeiro, mas o processo tem vindo a derrapar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler