Objetivo: descredibilizar. Alvo: Bloco. Na primeira batalha do Orçamento, o PS apontou aos eleitores do BE

O que é que os eleitores de esquerda vão pensar de um partido que se levanta, durante a votação do Orçamento, para votar contra ao lado da direita? De um partido que “deserta” da negociação orçamental num momento de crise profunda? As respostas, só o tempo as dará. As perguntas, mais ou menos justas, foram feitas e repetidas de forma insistente pelo Governo durante o primeiro dia de debate orçamental, com um objetivo claro: colar ao Bloco de Esquerda a imagem de partido irresponsável, que não quis negociar num momento crucial e que “deitou a toalha ao chão”. O Bloco ripostou como pôde perante o leque de tiros socialistas: voltou à guerra de números sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre a nova prestação social e acusou o Governo de uma "deserção sistemática" para "se juntar à direita" nas leis do trabalho. Tudo para dizer que vota contra um "orçamento de estagnação" que pode levar o Serviço Nacional de Saúde a "falhar ao país". Se o argumento passa, o BE espera para ver o que a "realidade" irá mostrar.

