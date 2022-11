Sondagem: Bloco de Esquerda reforça terceiro lugar com negociações do Orçamento do Estado

Em plena discussão do Orçamento do Estado 2021, o Bloco de Esquerda é o único partido a subir de forma expressiva nas intenções de voto na sondagem de outubro da Intercampus, realizada para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã” (e na qual participaram 614 pessoas). Os bloquistas estão agora nos 11%, uma subida em relação aos 9,9% alcançados em setembro, já depois de em agosto terem registado 8,5%.

Do outro lado da mesa das negociações está o PS, que este mês se fixa nos 37,5%, num ligeiro crescimento em relação a setembro, quando tinha 37,4%. O PSD também regista uma maior aceitação dos eleitores, subindo de 24,3% para 24,8%. A Iniciativa Liberal é o outro partido em crescendo: de 2,1% para 2,4%, quando em agosto tinha 2,8%.

A coligação CDU é a força política mais penalizada pelos eleitores segundo a sondagem da Intercampus: o PCP e os Verdes descem de 5,1% para 4,3%. Em julho, a CDU detinha 6,2% do eleitorado, a mesma fatia que o Chega, que regista agora 7,7%, mais 0,3 pp do que no mês passado. O CDS continua em queda, de 4,3% para 4,1% - a mesma percentagem que o PAN, que mantém os mesmos números de setembro.

Este estudo foi conduzido no terreno entre 6 e 11 de outubro, e as 618 entrevistas no terreno foram realizadas a pessoas entre os 18 e os 55 anos das várias regiões do país.