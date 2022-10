OE 2021. Presidente da República acredita num acordo em novembro

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o OE 2021 irá ser assinado até final de novembro, a tempo de ser aplicado a partir de janeiro. Até ser aprovado no Parlamento, o chefe do Estado, de visita ao Colégio Europeu na Bélgica, afirma que não se vai pronunciar sobre o OE apresentado esta terça-feira pelo ministro das Finanças, nem sobre as posições partidárias nas negociações com o Governo.

“Entrou no parlamento e, portanto, está a seguir a tramitação parlamentar. Eu só repito o que já disse várias vezes. continuo a acreditar que haverá um orçamento aprovado no final do mês de novembro. E é isso que é bom para Portugal e é um contributo de Portugal também para a Europa”, sublinhou em Bruges.

Para o Presidente da República “é importante” que Portugal assine o OE, de forma a permitir uma presidência “pacífica” do Conselho Europeu e para que possa “retirar todas as vantagens da “aprovação” de fundos europeus. Em tempos de crise pandémica, económica e social, Marcelo lembra que é preciso uma Europa forte, “que decida e não adie” decisões, para que seja mais “forte no mundo” e assuma o protagonismo numa situação internacional difícil.

“É importante que os governos entreguem os orçamentos nacionais em Bruxelas para assegurar uma Europa mais forte no combate à crise e que para que as decisões comunitárias possam ser aplicadas”, concluiu.