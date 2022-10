Catarina avisa, Governo liga, Bloco resiste. E PCP não diz que não (nem que sim)

O aviso foi feito alto e sem meias palavras: o Bloco de Esquerda está mesmo a ponderar votar contra o Orçamento do Estado e é o que fará se não forem feitas alterações “estruturais” ao documento. E o Governo, que esteve atento, ouviu e já fez os primeiros contactos com o partido para continuar a negociar até à última hora. Do lado do Executivo, a ideia passa por assegurar que os bloquistas perceberam mal as suas intenções - e que está mesmo a fazer esforços reais para acolher as pretensões do partido no Orçamento. O problema? É que uma posição hostil do Bloco também pode dificultar as conversas com o PCP.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler