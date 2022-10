Governo passa a bola a BE e PCP: envia-lhes documentos com normas e artigos escritos em busca de acordo

O Conselho de Ministros desta quinta-feira foi uma longa maratona de 12 horas até que o Orçamento do Estado fosse aprovado, ainda que com algumas pontas por afinar. Mas na negociação à esquerda, que já leva semanas, ainda não há desfecho à vista. Na quarta-feira de madrugada, o Governo enviou ao BE e ao PCP vários documentos com todas as normas e artigos do Orçamento do Estado, Código do Trabalho e outras passíveis de compromisso, para procurar chegar a acordo com a esquerda. "Está tudo do lado de lá", diz ao Expresso uma fonte da equipa de António Costa. Por agora, sem reação da esquerda.

