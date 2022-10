Tribunal obriga PCP a reintegrar funcionário

O Tribunal da Relação de Lisboa voltou a 'chumbar' um recurso apresentado pelo PCP para reverter a condenação do partido por despedimento ilegal do funcionário Miguel Casanova. Depois de, em maio, a mesma Relação ter obrigado os comunistas a cumprirem a sentença da primeira instância (reintegrando o trabalhador e pagando cerca de cinco mil euros em salários devidos), o PCP recorreu para o Supremo Tribunal, alegando não se estar perante um relação normal de trabalho, mas sim à "rutura por parte de um funcionário com os compromissos assumidos com o partido e inscritos nos Estatutos".

