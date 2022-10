Cimeira de 5h30 com o Bloco deu em nada. Catarina dá “4 dias” ao Governo (ou pode chumbar o Orçamento)

Foi uma cimeira de alto nível em São Bento: António Costa chamou os seus ministros de Estado (e mais uma) - ministro da Economia, ministra da Presidência, ministro das Finanças e ministra da Segurança Social - para se reunir com o Bloco de Esquerda e procurar um acordo para o Orçamento. A reunião foi na terça-feira, antes do debate no Parlamento e dia e meio antes do Conselho de Ministros que aprovará o documento. Foram cinco horas e meia de reunião, até às duas e meia da manhã. E a sensação com que o Bloco saiu foi a de que o Governo não quer um acordo.

