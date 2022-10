Eleitores do PS e PSD dão a Marcelo vitória folgada. Ana Gomes capitaliza voto de protesto (sondagem Expresso/SIC)

Não chega aos míticos 70,3% da reeleição de Mário Soares, mas é um cenário histórico numa corrida presidencial tão disputada. A primeira sondagem ICS/ISCTE sobre presidenciais para o Expresso e a SIC dá a Marcelo Rebelo de Sousa uma folgada vitória à primeira volta, com 65% dos votos — e uma base de apoio que o estudo de opinião mostra estar concentrada no centro. Mais de metade (55%) do eleitorado que declarou ter votado PS em legislativas e quase três quartos (72%) dos que dizem ter votado PSD escolhem Marcelo, um Presidente que é contra o bloco central para governar o país, mas que, vindo “da esquerda da direita”, como disse em campanha há cinco anos, acabou por alargar o seu espaço à esquerda socialista. E nem as divisões no PS e no Governo, onde esta semana dois ministros se colocaram em campos opostos desta barricada (texto ao lado), parecem perturbar a caminhada do Presidente para uma tranquila reeleição.

A dimensão da vitória ainda pode, no entanto, oscilar ao sabor das indefinições que a sondagem mostra dignas de registo entre os eleitores à esquerda. Ana Gomes, a socialista que avançou contra a vontade de António Costa e que já começou a dividir as hostes no partido (Pedro Nuno Santos acha que o PS a devia apoiar, mas Augusto Santos Silva rejeita liminarmente essa hipótese), surge nesta sondagem em segundo lugar, mas muito distante de Marcelo, com 12% dos votos, substancialmente menos do que somaram nas últimas presidenciais os dois candidatos do espaço socialista, Sampaio da Nóvoa (22,8% ) e Maria de Belém (4,2%).