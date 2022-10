Costa quer uma "bazuca" mais pequena para poupar na dívida pública. De que dinheiro estamos a falar?

Há semanas que não se fala de outra coisa. É certo que o Governo tem de aprovar o Orçamento do Estado para 2021, mas as atenções de António Costa dividem-se entre o Orçamento do Estado e o Plano de Recuperação e Resiliência, na prática, o plano a seis anos que traça as linhas do investimento que Portugal quer fazer na recuperação económica e social do país com o dinheiro que vem da Europa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler