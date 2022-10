CDS quer ouvir Temido e Graça Freitas e exige saber número de cirurgias adiadas

O CDS entregou uma extensa lista de personalidades que quer ouvir no Parlamento no âmbito da Comissão Eventual de acompanhamento da resposta à Covid-19 e que inclui, entre outras figuras, as ministras Marta Temido (Saúde), Ana Mendes Godinho (Segurança Social), Miguel Guimarães e Ana Rita Cavaco, da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, respetivamente, Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e Manuel Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, ou ainda António Costa Silva, autor do plano de recuperação económica pedido pelo Governo socialista.

