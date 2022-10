Gonçalves Pereira renova liderança do CDS/Lisboa e pede “lealdade” para as próximas batalhas

"Mais do que ganhar a eleição interna é preciso afirmar o CDS e ganhar o país." Foi esta a forma que João Gonçalves Pereira, deputado e vereador do CDS em Lisboa, escolheu para assinalar a vitória nas eleições para a distrital do partido, em que concorreu em lista única.

Num período especialmente sensível para a vida do partido - uma das últimas sondagens realizadas colocava o CDS com cerca de 1,1% nas intenções de voto -, Gonçalves Pereira, agora reeleito líder de uma das maiores estruturas do partido, reconhece que o CDS está a atravessar uma fase muito difícil e que é hora de tocar a rebate.

"Vivemos tempos difíceis no nosso partido e não tenhamos dúvidas de que o nosso mandato 2020/2022 será muito exigente, com vários atos eleitorais, tendo nós por isso que preparar o CDS no distrito de Lisboa para estes desafios. Digo há muitos anos que 'mais do que vencer uma eleição interna no partido é preciso afirmar o CDS para ganhar o país', escreveu no Facebook.

Gonçalves Pereira, que, recorde-se, não apoiou qualquer candidato nas últimas eleições internas do CDS, termina o texto desafiando todos a estarem à altura dos desafios.

"Temos vários desafios pela frente e a equipa distrital que tenho o gosto e orgulho de liderar estará à altura das disputas que temos pela frente. Haja sentido de responsabilidade, lealdade e respeito para isso!"