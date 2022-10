Conselho Europeu adiado. Charles Michel de quarentena

O presidente do Conselho Europeu decidiu adiar a cimeira desta quinta e sexta, depois de ter ficado a saber que um do seguranças com quem esteve em contacto no início da semana passada testou positivo para a Covid19.

Charles Michel é testado regularmente e até tinha feito um teste esta segunda-feira, cujo resultado foi negativo. No entanto, ficará de quarentena, seguindo as regras sanitárias belgas, fez saber o seu porta-voz na rede social Twitter.

O conselho europeu desta semana fica assim sem efeito, sendo anunciada uma nova data: um e dois de outubro.

A reunião extraordinária para debater temas sensíveis de política externa como a tensão com a Turquia ou as sanções ao regime do presidente Loukachenko, na Bielorrússia, tinha sido convocada por Michel em agosto. Na agenda dos 27 chefes de Estado e de Governo estava ainda o impasse nas negociações de um acordo de parceria com o Reino Unido e a política industrial e o digital.