Líder do CDS critica Costa mas tem 'vice' e líder parlamentar com ligações a Vieira

Francisco Rodrigues dos Santos recorreu ao Facebook para criticar a presença de António Costa na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira, argumentado que são exemplos como este que dão “oxigénio à fogueira que vai queimando a confiança no Estado de Direito Democrático”. Mas não é só António Costa que está, segundo o líder do CDS, a dar um mau exemplo. Telmo Correia, líder parlamentar do partido, também faz parte da comissão de honra. Mais: Sílvio Cervan, vice-presidente democrata-cristão, é também vice (suplente) do Benfica.

