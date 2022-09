Marisa Matias seria uma boa sucessora? “Será boa em tudo o que quiser fazer”, diz Catarina Martins em entrevista

A coordenadora do Bloco de Esquerda aponta as discordâncias entre Ana Gomes e Marisa Matias para afastar a ideia de que entram no mesmo eleitorado: trabalho, ambiente, NATO e União Europeia são as principais diferenças entra as candidatas. Em entrevista ao Expresso, Catarina Martins assume que o Bloco nunca pensou em apoiar outra candidatura.

