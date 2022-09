Ana Gomes, sobre eventual candidatura: “Não encerrei totalmente a reflexão”

“Não encerrei totalmente a reflexão”, garantiu Ana Gomes, durante o espaço de comentário de domingo à noite na SIC Notícias, sobre uma possível candidatura a Presidente da República. A socialista não diz quando será o anúncio, mas reforçou que comunicará a decisão na próxima semana, a mesma em que Marisa Matias vai fazer a primeira declaração pública sobre a sua segunda candidatura pelo Bloco de Esquerda.

Ana Gomes também comentou o caso político mais polémico da semana, a Festa do "Avante!", considerando que “é natural haver receio, as pessoas estão preocupadas” mas que a polémica em volta do evento "é totalmente despropositada”, denfede. A “campanha contra o PCP foi montada” e “politicamente enviesada” pela direita à qual, na opinião da comentadora, o Presidente da República "quis agradar" ao "pôr-se no papel de comentador, sem consequências práticas”, quando considerou que estava menos otimista que a Direção-Geral da Saúde quanto ao cumprimento das normas de segurança da festa da rentrée comunista.