Relatório secreto de Carlos Costa vai ser divulgado por Mário Centeno

Há quatro anos que o conhecido “relatório Costa Pinto”, uma avaliação interna que apreciou a atuação do Banco de Portugal (BdP) enquanto supervisor do Banco Espírito Santo (BES), é pedido pelo Parlamento e pelo Governo (incluindo por Mário Centeno) e nunca foi entregue por Carlos Costa. Agora, com Centeno como novo governador, a vontade parece ter mudado em relação a esta autoanálise com potencial explosivo no BdP. Apesar de uma primeira recusa em entregá-lo, Mário Centeno irá divulgar, através de um tribunal de Lisboa, o documento que põe o foco na própria casa a que agora preside. O pedido já foi feito e o BdP, mais cedo ou mais tarde, irá enviar o documento, apurou o Expresso.

