Novo Banco: António Ramalho à espera de novo relatório

António Ramalho espera receber um novo relatório sobre as vendas de ativos do Novo Banco antes de ir prestar declarações ao Parlamento. O presidente executivo do NB vai ser ouvido na Comissão de Economia e Finanças a 15 de setembro, onde será questionado sobre as operações de venda de ativos que geraram perdas para a instituição e que resultaram em chamadas de capital por parte do Fundo de Resolução. E conta levar consigo as conclusões de uma consultora internacional.

Este novo relatório, que se soma ao da auditoria feita pela Deloitte que esta semana foi entregue ao Banco de Portugal, decorre de uma consulta que Ramalho entendeu pedir após as críticas de Marques Mendes na SICN, no dia 2 de agosto. O comentador acusou o Novo Banco de “pecados capitais”. Por um lado, porque “já devia ter esclarecido tudo e não esclareceu nada”, nomeadamente sobre se houve ou não vendas ao desbarato e quem são os beneficiários efetivos das vendas em carteira; por outro, Mendes questionou que o banco tenha financiado o comprador da carteira que estava à venda — “Nunca o devia ter feito” — e rematou que “um banco financiado pelo Estado não empresta dinheiro a sociedades sediadas em offshores”.