Os lugares vão ser sentados? Os festivais não estavam proibidos? Ainda há bilhetes? A Festa do “Avante!” em 15 perguntas e respostas

O que é a Festa do Avante!?

A Festa do Avante! é considerada o maior evento político-cultural realizado em Portugal. A primeira edição foi em 1976, tendo a festa comunista ocorrido quase ininterruptamente desde então. A exceção foi 1987, ano em que um diferendo com a Câmara de Lisboa, liderada então por Nuno Krus Abecasis, inviabilizou a sua realização. A festa acontece entre a primeira sexta-feira e o fim de semana subsequente de setembro. Depois de vários locais em Lisboa e Loures, a partir de 1990 a festa fixou-se na Quinta da Atalaia, na freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

