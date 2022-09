Atual secretário de Estado das Pescas é o candidato do PS para a CCDR Algarve

O secretário de Estado das Pescas e ex-presidente da Câmara de Faro, José Apolinário, será o candidato do PS para disputar as eleições para a presidência da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Público. Esta decisão vai implicar, assim, uma mudança no Governo, sendo que ainda não é certo quem irá assumir a pasta das Pescas.

Falta cerca de um mês para as eleições dos presidentes das cinco comissões de coordenação de desenvolvimento regional (CCDR) e as negociações ainda decorrem entre António Costa e Rui Rio, sendo que a distribuição a ser cogitada é o PSD ficar com as CCDR Norte e Centro, e o PS com Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

O Público acrescenta ainda que o nome do ex-reitor da Universidade do Minho (UM), António Cunha, está a ser negociado entre PS e PSD na perspectiva de vir a ser candidato à presidência da CCDR Norte.