PCP cede e aceita lugares sentados na Festa do “Avante!”

Apesar de se dizerem vítimas de uma “gigantesca operação reaccionária” para travar a Festa do “Avante!”, os comunistas acabaram, ainda assim, por acatar as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS). Contra aquilo que pretendiam inicialmente, a Festa do “Avante!” só vai ter lugares sentados nos espectáculos. Além disso, as cadeiras devem estar afastadas dois metros para garantir o distanciamento adequado” e “nos espaços de espectáculo ou similares com palco, está assegurada uma distância mínima de pelo menos dois metros entre a boca de cena e a primeira fila de espectadores”.

“Todas as plateias de todos os palcos, incluindo as do teatro e as do cinema, são definidos com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação máxima, de acordo com orientações da DGS e contribuindo para que as pessoas não permaneçam em pé, o que facilitará o movimento e circulação às mesmas”, poder ler-se no plano de contingência do “Avante!” desenhado pelo PCP.

Além disso, o uso de máscara será obrigatório nos “espaços assinalados” (balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições, entre outros). Nas outras áreas do recinto, nomeadamente para quem assiste aos espectáculos, o uso de máscara não será obrigatório - embora seja recomendado.

O consumo de bebidas alcoólicas também está proibido na quase totalidade do recinto. “É permitido o consumo de bebidas alcoólicas, até às 20h, nos espaços de restauração e até ao encerramento dos espaços, durante as refeições”, esclarece-se.

Se existirem suspeitas de covid-19, essa pessoas será acompanhada “para área de isolamento” criada para o efeito. “A todas as pessoas que acedam ao Posto de Saúde, será avaliada a temperatura. Àqueles a quem for detectada temperatura superior a 38°C serão encaminhados para o local de isolamento”, esclarece o PCP.