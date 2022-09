Na rentrée do PS, Costa deixou a dramatização à porta: nem por uma vez falou da esquerda

Foi caso para dizer que a política ficou à porta. Quem ouviu António Costa, esta segunda-feira, a discursar aos socialistas durante a rentrée possível em tempos de pandemia, pouco ficou a saber sobre a estratégia político-partidária do Governo ou sobre a forma como planeia aprovar os próximos Orçamentos do Estado. Dentro de portas, Costa limitou-se a falar de planos e prioridades de investimento aos autarcas, dirigentes e colegas de partido presentes no Convento de São Francisco, em Coimbra. Quanto à dramatização, deixou-a de fora do recinto, onde só entraram só as políticas públicas de médio-longo prazo.

