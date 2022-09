Disse "crise política"? "Ultimato" de Costa faz ricochete à esquerda e à direita

António Costa esticou a corda da crise política, mas para Catarina Martins e Jerónimo de Sousa é tudo uma questão das políticas que o PS aceitar desenvolver. Depois de o socialista ter aproveitado a entrevista ao Expresso para dramatizar ao ponto de dizer que se não existisse acordo à esquerda não existiria Orçamento do Estado e, como tal, teriam de ser convocadas eleições antecipadas, bloquistas e comunistas despacharam a questão com um “ultimatos não, muito obrigado”. O jogo vai ser resolvido, não com retórica, mas à mesa das negociações e com medidas concretas, avisaram ambos.

