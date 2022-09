Catarina Martins responde a Costa: Ultimato “não resolve nada e não mobiliza ninguém”

É a reação de Catarina Martins às declarações do primeiro-ministro, “Não é o primeiro ultimato sobre crise política”, escreveu a coordenadora do BE na sua conta do Twitter, depois de, na segunda parte da entrevista ao Expresso, António Costa ter pressionado os antigos parceiros da ‘geringonça’.

“Se não houver acordo, há uma crise política”, afirmou Costa. Para Catarina Martins, esta posição “Não resolve nada e não mobiliza ninguém”.

“Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021”, pode ler-se.



Na entrevista do primeiro-ministro que publicamos este sábado, António Costa é claro nos recados e faz questão de reforçar a ideia ao acrescentar que “no dia em que a sua subsistência depender do PSD, este Governo acabou”.