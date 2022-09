António Costa em entrevista: “No dia em que a sua subsistência depender do PSD, este Governo acabou”

António Costa recebeu o Expresso nos jardins de São Bento na passada sexta-feira, 21 de agosto, sem casaco nem gravata, para pôr pressão nos antigos parceiros da ‘geringonça’: se a esquerda não lhe viabilizar o Orçamento, o Governo cai, e se o PSD o deixar passar com abstenção, não será por via de negociações. “No dia em que a subsistência deste Governo depender de um acordo com o PSD, nesse dia este Governo acabou”, diz. O primeiro-ministro ainda deixa avisos para dentro da sua equipa, em especial para Pedro Nuno Santos — com quem assume divergências —, por este ter dito que poderá votar no candidato presidencial do BE ou do PCP: os membros do Governo devem manter “reserva” em matéria de presidenciais, recomenda. Esta é a segunda parte de uma entrevista cuja componente sobre os lares e o próximo Orçamento do Estado já foi publicada no Primeiro Caderno da última edição.

