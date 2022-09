Ana Mendes Godinho. As contradições e os equívocos da ministra

A proposta de uma entrevista para esclarecer de vez a polémica em torno do surto de covid-19 num lar de Reguengos partiu do gabinete da ministra da Segurança Social, depois de o Expresso ter questionado o ministério sobre o tema. Ana Mendes Godinho tinha mantido o silêncio acerca do assunto mais de uma semana depois de um relatório da Ordem dos Médicos revelar indícios de negligência na gestão da crise pandémica, que levou à morte de 18 pessoas. A ideia de esclarecer a situação surgiu no dia 11 e, dois dias depois, o Expresso foi ao gabinete da Praça de Londres para a entrevista.

A ministra estava segura do trabalho realizado para conter a pandemia nos lares e assumiu que acompanhava minuciosamente a situação, mas que não tinha enviado qualquer relatório para o Ministério Público. Sem sobressalto, revelou ainda não ter lido o relatório elaborado pela Ordem dos Médicos. Mas, três dias depois da entrevista ser publicada, e com o gabinete a enfrentar um incêndio político, Ana Mendes Godinho mudou a sua própria versão dos factos. E, até ao fecho desta edição, recusou explicar ao Expresso porquê.