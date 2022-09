Quem é quem na alegada “teia” socialista de Reguengos de Monsaraz?

A acusação partiu do PSD de Rui Rio e foi esta terça-feira reforçada pelo CDS de Francisco Rodrigues dos Santos: à boleia dos factos imputados pela Ordem dos Médicos à administração do Lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas vítimas de Covid-19, sociais-democratas e democratas-cristãos apontaram baterias ao poder local e exigiram intervenção imediata de António Costa. O PSD denunciou uma alegada “teia de relações partidárias”, que resulta da “ocupação generalizada das estruturas da administração local e regional por parte do PS” em proporções “insuportáveis”; o CDS aumentou hoje a pressão: “Exige-se a António Costa que meta na ordem o seu Governo e o PS. Portugal não tem donos, o PS não é o Dono Disto Tudo”.

