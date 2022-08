Marcelo vetava o fim dos debates quinzenais... se pudesse

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou esta semana que está nos antípodas do entendimento sobre as alterações ao funcionamento do sistema político de Rui Rio (que propôs) e de António Costa (que aceitou). O Presidente da República vetaria o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro se essa alteração precisasse do carimbo de Belém, sabe o Expresso de um fonte próxima do Chefe de Estado, mas como a medida decorre de uma mudança do regimento da Assembleia da República, não passa pelo crivo presidencial.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler