O que se passa nos lares “não se pode repetir”. PSD quer saber onde anda a ministra da Segurança Social

O PSD está a dar algum tempo ao Governo para que explique o que se passou no lar de Reguengos de Monsaraz e o que se está a passar nos lares em Portugal (onde há 72 surtos ativos). Caso a ministra da Segurança Social, que tutela estas instituições - ou a ministra da Saúde - não apresentem argumentos para se evitar que aconteça de novo, o PSD admite usar "os mecanismos" ao seu dispor para o fazer. Ricardo Baptista Leite, vice-presidente da bancada do PSD, está preocupado com a situação dos mais velhos e não compreende como, depois de conhecido o relatório do inquérito da Ordem dos Médicos sobre o caso de Reguengos de Monsaraz, que indica que muitas das 18 pessoas morreram por desidratação, o Governo ainda não tenha falado.

