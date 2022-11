Joaquim Barreto foi reeleito no PS-Braga com um toque de Sócrates

José Sócrates está afastado da política nacional, mas a sua influência no terreno, junto de vários núcleos socialistas, não desapareceu na totalidade. Segundo o “Público” esta quarta-feira, a reeleição de Joaquim Barreto, líder distrital do PS-Braga, há dias, contou com o toque do ex-primeiro-ministro.

A três semanas da ida às urnas, Sócrates terá sido decisivo para convencer Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, a apoiar Barreto.

Todas as sondagens do distrito davam uma derrota do socialista amigo do ex-primeiro-ministro. Miguel Costa Gomes estava então ao lado de Ricardo Costa, o adversário do incumbente.

Aliás, Barcelos era o concelho onde Ricardo Costa estava mais confortável do ponto de vista dos apoios e a candidatura acreditava mesmo que podia ganhar por mil votos.

De acordo com o “Jornal de Barcelos”, José Sócrates deslocou-se a Barcelos para se encontrar com Miguel Costa Gomes e tê-lo-á aconselhado a não fazer inimigos numa altura em que estava fragilizado - o autarca foi detido no âmbito da Operação Teia .

O ex-primeiro-ministro recomendou a Miguel Costa Gomes que se unisse ao PS a nível local, procurando reconstruir pontes com Joaquim Barreto.

No discurso de vitória, Joaquim Barreto agradeceu diretamente a José Sócrates. “Quero aqui agradecer ao engenheiro José Sócrates, pessoa que nunca abandonei e com quem mantive sempre contacto, pelo apoio que, em Barcelos, nos deu nesta campanha”, disse.