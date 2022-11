Novo modelo de lay-off. CGTP vê progressos... mas poucos, patrões dizem que em setembro “haverá dor”

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio, tem uma "crítica de fundo" ao novo pacote de medidas, anunciado esta segunda-feira pelo Governo, para amortecer o impacto da pandemia no emprego. "Estas medidas seriam aceitáveis se o nível de retoma económica correspondesse às expectativas do Governo", diz. Mas o problema é que não correspondem e, assim, as propostas do Governo não "são proporcionais às necessidades".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler