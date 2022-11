Grande Lisboa vai sair da calamidade. Autarcas alertam Governo para setembro

O Governo deverá rever o estado de calamidade decretado para a região de Lisboa e Vale do Tejo na próxima semana. Nesse sentido, as 19 freguesias dos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures vão passar assim a ter regras menos restritivas em relação às que estão atualmente em vigor, sendo que o desenho final das medidas para a região ainda não está fechado. Mas depois de dissecados os números e os dados de transmissão da doença — mais controlada depois de ter sido decretado o estado de calamidade no início do mês -, foi esse o grande consenso que saiu da reunião desta segunda-feira entre Governo, representado pelos ministros da Administração Interna, Educação e secretário de Estado Adjunto, e autarcas da Grande Lisboa.

