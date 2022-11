Esquerda levou a Costa dossiê que queima

As primeiras conversações com vista a negociar o Orçamento de 2021 e o plano de recuperação arrancaram num clima de desconfiança evidente. Duas semanas depois de o PCP ter mostrado o primeiro cartão vermelho ao Governo, recusando aprovar o Orçamento suplementar, os partidos da esquerda foram a São Bento reunir com uma delegação imponente (primeiro-ministro, ministros das Finanças, Economia e Presidência e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares), mas com pouca segurança na proclamada vontade do Executivo de chegar a verdadeiros acordos. Em tempos de crise profunda e a vislumbrar uma vaga de despedimentos ainda mais grave no horizonte, a esquerda precisará de ganhos reais para justificar a sua posição se decidir viabilizar mais um Orçamento. Por isso, já levou à mesa das negociações um dos dossiês que mais queimam as relações entre ex-parceiros, e que já levaram à morte precoce da hipótese de um acordo entre PS e Bloco de Esquerda após as legislativas: a revisão das leis laborais.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.