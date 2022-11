Comissão contraria Costa na polémica sobre Hungria: Estado de Direito deve ser condição para os fundos (como Portugal dizia)

Enquanto António Costa se desdobrava em explicações na rede social Twitter, num artigo de opinião no PÚBLICO e, mais tarde, num esclarecimento à imprensa sobre "os valores que não se negoceiam", nem são para ser discutidos contra o acesso aos fundos europeus, a secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, era uma das vozes a apoiar a existência dessa mesma condicionalidade ligada ao Estado de Direito no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e do Fundo de Recuperação, durante a reunião preparatória para a Cimeira de líderes, apurou o Expresso junto de fontes europeias.

