Acusação do BES põe direita a “homenagear” Passos Coelho: “Obrigado, Pedro”

A acusação do BES motivou entre militantes do PSD (e até do CDS) uma onda de saudades de Pedro Passos Coelho. Invocando a nega que o ex-primeiro-ministro deu a Ricardo Salgado em 2014 quando este lhe foi pedir ajuda, através da Caixa Geral de Depósitos, para o banco já à beira do colapso, vários 'laranjinhas' correram para as redes sociais e os media numa "homenagem" a Passos.

