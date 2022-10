CGTP mantém greves e manifestações na região de Lisboa

Ana Pires, dirigente da CGTP e responsável pela ação reivindicativa da maior central sindical portuguesa, não tem dúvidas: "não vemos razão para alterar a nossa programação". Esta semana, a Intersindical marcou uma "semana de luta" para exigir a defesa "da saúde e dos direitos dos trabalhadores" e nem o regresso ao estado de calamidade em cinco concelhos da Região de Lisboa e Vale do Tejo - decidida hoje pelo Governo - vai alterar os planos já traçados. Esta manhã de segunda-feira, no complexo da Azambuja, houve uma greve dos trabalhadores da DHL que se prolongará durante toda a semana e terça-feira às 10 horas, junto do Ministério do Trabalho, em Lisboa, haverá uma concentração dos funcionários do Grupo Lusitania.

