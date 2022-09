Costa acelera 'regionalização' a meio da pandemia. Só Marcelo e PSD podem travar

Foi no Conselho de Ministros desta quinta-feira, em que o Governo aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social, que António Costa lançou a primeira fase do processo de regionalização do país. Na conferência de imprensa de quase uma hora, o primeiro-ministro não falou do assunto, mas o tiro de partida ficou escrito em quatro linhas do comunicado da reunião. Passou despercebido e vai seguir com ordem para acelerar em Belém sem passar pelo Parlamento.

O objetivo do Governo nesta etapa é mudar já em setembro a maneira como são eleitos os cinco presidentes das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR), que gerem os fundos europeus.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.