Isabel Moreira e JS de Lisboa condenam declarações do autarca da Azambuja sobre ciganos

A Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa (JS-FAUL) e a deputada Isabel Moreira condenaram as declarações do autarca da Azambuja, Luís de Sousa, em relação à comunidade cigana do bairro Quinta da Mina, no âmbito de uma proposta para avançar com um cordão sanitário a um prédio devido à covid-19.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler