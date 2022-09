António Costa Silva já esteve de frente para um pelotão de fuzilamento. Agora volta à política

Foi em dezembro de 1977 que António Costa Silva foi detido. Não foi por falta de aviso. Desde que se lançou no Comité Amílcar Cabral, primeiro, e na Organização Comunista de Angola, depois, que o Governo do MPLA dava sinais de que iria atrás de quem se lhe opunha. Mesmo que a oposição viesse de dentro, como era o caso. “Na rádio nacional começou a pedir-se a prisão dos esquerdistas”, recorda o amigo Nicolau Santos, que viveu com ele esses dias lá em Luanda. Para Costa Silva, maoista, crítico da linha “social-democratizante” do primeiro Governo independente de Angola, liderado por Agostinho Neto, o alerta era para ser levado a sério. Mas ele ficou, na clandestinidade. Até àquele dia.

