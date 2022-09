O plano de Costa Silva começou no 25 de Abril e tem mais Estado na economia

O plano de retoma da economia, desenhado por António Costa Silva, será para mudanças a dez anos, mas o seu primeiro draft foi feito em dois dias. O engenheiro de minas recebeu um telefonema do primeiro-ministro no dia 24 de Abril e no dia da Liberdade começou a fazer um desenho daquele que será o programa de retoma da economia, um plano que começará em 2021 e que tem como visão uma transformação da economia a uma década: "No dia 25 de Abril pensei escrevi o plano na cabeça e nos dois dias seguintes pu-lo no papel", disse Costa Silva em entrevista à RTP.

