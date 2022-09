Sondagem coloca PS na maioria absoluta. E o Chega no terceiro lugar

O PS com 44,8%, subindo face aos 41,9% de abril. Os sociais-democratas de Rui Rui a larga distância: 24,1%, mesmo subindo ligeiramente face aos 23,1% do mesmo mês. Mas com tamanha distância e perto dos 45% das intenções de voto, é seguro dizer que o PS poderia ter maioria absoluta se as legislativas fossem hoje, mostra a sondagem da Pitagórica para o JN, publicada este domingo.

A vantagem do PS face ao PSD é maior no Grande Porto, Centro e Grande Lisboa, precisamente onde há maior concentração populacional. E só não existe na faixa etária dos 45 aos 54 anos.

Nesse inquérito, a maior surpresa é a terceira posição obtida pelo Chega. O partido de Ventura até desce face ao mês de abril - de 7,3% para 6,4%, mas como o Bloco desce mais (de 8,1% para 6,1%), o partido chega ao pódio da sondagem. Assim, Bloco seria o quarto partido e o PCP o quinto (com 5,8% das intenções de voto, com ligeira subida de 0,2 pontos percentuais.

Com o PAN nos 3.3%, o CDS é sexto na sondagem (2,8%), enquanto a Iniciativa Liberal fica pelos 1,6%.