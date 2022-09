Assunção Cristas fora da corrida por Lisboa

Assunção Cristas não será candidata à Câmara Municipal de Lisboa. A anterior presidente do CDS já confidenciou aos mais próximos que não estará disponível para repetir o desafio de 2017, quando conseguiu um resultado histórico para o partido, tornando o CDS a segunda força política de Lisboa.

Em março, o Expresso já escrevia que Assunção Cristas só seria candidata se o PSD alinhasse numa coligação que lhe desse perspetivas mínimas de reeditar o resultado de 2017. Já nessa altura os sinais que vinham do PSD eram desanimadores: Rui Rio dificilmente apoiaria uma solução dessas até porque pretende impor um candidato com peso político suficiente para fazer um brilharete na capital.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.