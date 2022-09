Fundo de Recuperação: os biliões no segredo da Comissão Europeia

A Comissão Europeia tentará guardar até ao fim o segredo sobre os valores e a dimensão do plano de recuperação, bem como a divisão dos montantes que serão distribuídos através de empréstimos ou a fundo perdido. "Os números só serão apresentados esta quarta-feira", repetiu o porta-voz do executivo comunitário Eric Mamer, sublinhado que a decisão ainda não está tomada e que a proposta apenas ficará fechada depois da reunião do colégio de comissários.

