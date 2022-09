O Bloco de Esquerda apresentou esta sexta-feira um requerimento para conhecer o contrato de venda do Novo Banco aos americanos do fundo Lone Star. “O segredo [à volta do documento] só acrescenta opacidade. Tem de haver uma análise ao contrato”, confirma ao Expresso a deputada Mariana Mortágua.

